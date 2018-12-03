В Кемерово осудили карманника, вытаскивавшего кошельки пинцетом

КЕМЕРОВО, 3 дек — РИА Новости. Центральный районный суд города Кемерово приговорил к 3 годам и 1 месяцу колонии строгого режима карманного вора, который совершал преступления при помощи пинцета, сообщает в понедельник региональный главк МВД.

По данным ведомства, 44-летний вор-рецидивист обвинялся в совершении шести краж у местных жителей.

"Во всех случаях злоумышленник действовал по одной схеме: в торговых точках он подходил к заранее выбранному им посетителю и, воспользовавшись моментом, воровал из сумок кошельки и телефоны. Оперативники задержали его с поличным. Следователем УМВД по Кемерово установлено, что карманник совершал кражи при помощи пинцета", — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, в одном случае рецидивист похитил у 78-летней пенсионерки кошелёк, в котором было 4,5 тысячи рублей и документы, в другом — вытащил у горожанки кошелёк с 46 тысячами рублей. Полицейские собрали доказательства его причастности к совершению шести преступлений в разных районах Кемерово.

"Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также он обязан возместить потерпевшим причиненный ущерб на общую сумму около 70 тысяч рублей", — добавили в ГУМВД.