Под Волгоградом уволили директора школы, куда ученик принес топор

ВОЛГОГРАД, 3 дек — РИА Новости. Директора сельской школы в Волгоградской области, чей ученик пронес туда канистру бензина, ножи и топор, уволили, сообщила РИА Новости начальник отдела образования администрации Даниловского района Ирина Демченко.
Ранее начальник отдела образования администрации Даниловского района Ирина Демченко сообщала РИА Новости, что подросток никому не собирался причинить вреда, в школе после инцидента межведомственная комиссия организовала проверку.
"Директора школы освободили от занимаемой должности, проверки прошли со стороны отдела… Меры (безопасности — ред.) приняты, тревожная кнопка установлена (в школе — ред.)", — сообщила РИА Новости Демченко.