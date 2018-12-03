Под Волгоградом уволили директора школы, куда ученик принес топор

ВОЛГОГРАД, 3 дек — РИА Новости. Директора сельской школы в Волгоградской области, чей ученик пронес туда канистру бензина, ножи и топор, уволили, сообщила РИА Новости начальник отдела образования администрации Даниловского района Ирина Демченко.

Ранее власти Волгоградской области сообщали, что ученик восьмого класса пронес в Краснянскую сельскую школу Даниловского района горючую жидкость и холодное оружие, опасные предметы были у него изъяты учителем, после чего подросток проглотил неизвестное вещество и с отравлением был госпитализирован, на следующий день был выписан. СК организовал проверку по факту отравления школьника. По информации полиции, школьник на учете подразделения по делам несовершеннолетних не состоит.

Ранее начальник отдела образования администрации Даниловского района Ирина Демченко сообщала РИА Новости, что подросток никому не собирался причинить вреда, в школе после инцидента межведомственная комиссия организовала проверку.

"Директора школы освободили от занимаемой должности, проверки прошли со стороны отдела… Меры (безопасности — ред.) приняты, тревожная кнопка установлена (в школе — ред.)", — сообщила РИА Новости Демченко.