В Астраханской области один человек погиб в ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек — РИА Новости. Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Астраханской области, сообщает пресс-служба УМВД России по области.

Авария произошла в воскресенье на 21-м километре автодороги Ахтубинск – Верхний Баскунчак. Водитель автомобиля ГАЗ-3110 во время обгона выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с "Ладой".

В результате ДТП водитель "Лады" получил ушиб грудной клетки и переломы ребер. Также пострадали три его пассажира, получившие черепно-мозговые травмы, рваные раны, травму живота и множественные переломы ребер, а также компрессионный перелом позвоночника и ушибы. Еще одна пассажирка этого автомобиля скончалась.

"Предполагаемый виновник аварии, управлявший автомобилем "Волга", получил перелом кости таза. Все пострадавшие были госпитализированы", — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД отдела МВД России по Ахтубинскому району Астраханской области выясняют все обстоятельства произошедшего. По данному факту полицией проводится процессуальная проверка.