Под Саратовом спасли двух рыбаков с дрейфующей льдины

САРАТОВ, 3 дек — РИА Новости. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) сняли двоих рыбаков с дрейфующей льдины на реке Волга в Энгельсском районе Саратовской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного главка МЧС.

По данным ведомства, в селе Березовка в 2,5 километра от берега Волги двое рыбаков вышли на лед, но он неожиданно дал трещину и льдина оторвалась.

"Рыбаки стали дрейфовать на льдине. Добраться до берега стало невозможно. Получив сигнал, сотрудники ГИМС немедленно отправились на поиск и спасение горе-рыбаков. Мужчины были обнаружены и на судне на воздушной подушке доставлены на берег. От госпитализации они отказались", — говорится в сообщении.