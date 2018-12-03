Под Саратовом спасли двух рыбаков с дрейфующей льдины

САРАТОВ, 3 дек — РИА Новости. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) сняли двоих рыбаков с дрейфующей льдины на реке Волга в Энгельсском районе Саратовской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного главка МЧС.
"Рыбаки стали дрейфовать на льдине. Добраться до берега стало невозможно. Получив сигнал, сотрудники ГИМС немедленно отправились на поиск и спасение горе-рыбаков. Мужчины были обнаружены и на судне на воздушной подушке доставлены на берег. От госпитализации они отказались", — говорится в сообщении.