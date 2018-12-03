С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. "Консул" несуществующего островного государства ASPI, экс-капитан дальнего плавания Валерий Суханов, подозреваемый в мошенничестве, находится под подпиской о невыезде в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге расследуют дело о продаже паспортов несуществующего островного государства ASPI. Прибыльный бизнес организовал бывший капитан дальнего плавания Валерий Суханов. Он сам придумал королевство, провозгласил себя его консулом и начал торговать паспортами и водительскими правами. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

"В настоящее время он находится под подпиской о невыезде", — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что полицейские установили 36-летнего гражданина, который приобрел у злоумышленника поддельный паспорт несуществующего государства за 45 тысяч рублей.