С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. "Консул" несуществующего островного государства ASPI, экс-капитан дальнего плавания Валерий Суханов, подозреваемый в мошенничестве, находится под подпиской о невыезде в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В настоящее время он находится под подпиской о невыезде", — сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что полицейские установили 36-летнего гражданина, который приобрел у злоумышленника поддельный паспорт несуществующего государства за 45 тысяч рублей.