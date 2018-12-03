Минкультуры просит проверить выплату премий администрации "РОСИЗО"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министерство культуры направит в прокуратуру материалы проверки Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО". Об этом РИА Новости сообщил глава департамента музеев ведомства Владислав Кононов.

"Мы считаем, что основания для реагирования есть. Очевидно, на это потребуется какое-то время, но мы обязаны это сделать, это наше подведомственное учреждение", — заключил Кононов.

"РОСИЗО" — музейно-выставочный центр, одной из задач которого ставится популяризация художественного наследия и новейшего российского искусства.

На прошлой неделе стало известно, что Минкультуры направило в "РОСИЗО" проверочную комиссию. Она должна была выяснить достоверность сведений СМИ о том, что руководство учреждения в ноябре получило премии от трех до шести миллионов рублей.

В самом "РОСИЗО" агентству пояснили, что премии выплачивались из внебюджетных средств за эффективную работу.