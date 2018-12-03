В Армавире ликвидировали пожар в производственном цехе

Сотрудники подразделений МЧС во время пожарно-тактических учений. Архивное фото

Сотрудники подразделений МЧС во время пожарно-тактических учений. Архивное фото

КРАСНОДАР, 3 дек — РИА Новости. Пожар в производственном цехе на улице Матвеева в Армавире ликвидирован, пострадавших и погибших нет, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Утром в понедельник сообщалось, что производственный цех горит на площади 650 квадратных метров. В 09.30 мск пожар был локализован на площади 700 квадратных метров, в 09.40 ликвидировано открытое горение.

"В 10.41 мск ликвидация пожара по адресу: Армавир, улица Матвеева, в результате пожара погибших, пострадавших нет", — сообщает региональный главк МЧС.

Отмечалось, что к тушению пожара привлекли 46 человек и 14 единиц техники.