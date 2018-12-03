Прокуратура начала проверку данных о повышении температуры в самолете S7

НОВОСИБИРСК, 3 дек – РИА Новости. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о высокой температуре на борту самолета авиакомпании S7 рейса "Новосибирск-Екатеринбург", сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту публикаций в СМИ о нарушении авиакомпанией S7 прав пассажиров рейса "Новосибирск-Екатеринбург", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что прокуроры проверят соблюдение законодательства о защите прав потребителей. О собственной проверке инцидента в понедельник также сообщил СК РФ.

Ранее журналист портала E1 написал, что пассажиров долго держали в автобусе с открытыми дверями на взлетном поле при температуре воздуха около минус 25 градусов. В самом самолете, по данным издания, было трудно дышать из-за горячего воздуха, поступающего из вентиляции, некоторых пассажиров пришлось приводить в себя нашатырем, водой и влажными полотенцами, при этом ни пилот, ни бортпроводники не смогли объяснить причины ЧП. Представитель S7 сообщил РИА Новости, что специалисты проверяют самолет Embraer, летевший рейсом Новосибирск — Екатеринбург.