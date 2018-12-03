В Армавире ликвидировали открытое горение на пожаре в производственном цехе

КРАСНОДАР, 3 дек — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном цехе на улице Матвеева в Армавире, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Утром в понедельник сообщалось о том, что производственный цех горит на площади 650 квадратных метров. По предварительным данным, в результате пожара погибших пострадавших нет.

"По состоянию на 09.30 мск — локализация пожара на площади 700 квадратных метров, по состоянию на 09.40 мск — ликвидация открытого горения", — сообщает региональный главк МЧС.

Отмечается, что к тушению пожара привлечено 46 человек и 14 единиц техники.