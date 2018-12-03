В Мурманской области возбудили дело против экс-замначальника ГИБДД

МУРМАНСК, 3 дек — РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили дело в отношении бывшего заместителя начальника УГИБДД УМВД по Мурманской области, который подозревается в том, что изготовил фиктивных документ для регистрации транспортного средства, сообщается на сайте регионального управления СК.

Дело возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности региональных УФСБ и УМВД России.

"По версии следствия, в феврале 2015 года, подозреваемый, находясь на должности начальника ОГИБДД ОМВД России по городу Мончегорску, вопреки интересам службы, действуя из иной личной заинтересованности, организовал регистрацию транспортного средства, изготовив фиктивный документ — заявление, в котором проставил подпись от имени гражданина", — говорится в сообщении.

По результатам служебной проверки заместитель начальника УГИБДД уволен в октябре 2018 года с занимаемой должности "в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел".

Следователи выясняют все обстоятельства, по уголовному делу изъята необходимая документация, а также иные предметы, которые могут иметь важное значение для установления истины, добавили в ведомстве.