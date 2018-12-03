На Ямале эвакуировали колледж из-за пожара

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 дек — РИА Новости. Пожар произошел утром в понедельник в здании филиала Ямальского многопрофильного колледжа в городе Лабытнанги (ЯНАО), пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МЧС.

Сообщение о пожаре в образовательном учреждении поступило спасателям около 10.30 (8.30 мск). Персонал и учащиеся оперативно покинули здание до приезда сотрудников МЧС, отметили в ведомстве, пояснив, что количество эвакуированных пока уточняется.

"На момент прибытия на место вызова наблюдалось задымление в кабинете на втором этаже. Пожарные приступили к немедленному тушению, и спустя почти 15 минут пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет", — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают дознаватели МЧС, которые выясняют причины возгорания.