В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком и четырьмя легковушками

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пять автомашин, в том числе фура, столкнулись в воскресенье вечером на Ленинградском шоссе на севере Москвы, один человек погиб и пять пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб в столице.

"В 22.04 в Молжаниновском районе на Ленинградском шоссе возле дома №240 столкнулись четыре легковых автомобиля и грузовик. В результате ДТП пострадали шесть человек, один из них погиб на месте", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после ДТП на Ленинградском шоссе перекрывались две полосы движения в сторону области. К ликвидации последствий ЧП привлекался 31 человек и 11 единиц техники. Обстоятельства происшествия выясняются.