КАЗАНЬ, 3 дек — РИА Новости. Казанские школьники, отравившиеся в пятницу, предположительно, крысиным ядом, чувствуют себя хорошо, в ближайшее время будет решаться вопрос об их выписке, сообщили РИА Новости в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, куда были госпитализированы дети.

Ранее три школьника попали в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана с признаками отравления крысиным ядом. Было установлено, что обработки от грызунов в школе велись специализированной фирмой по договору. Выявлены нарушения при организации и проведении обработок, в частности, приманка для грызунов была разложена в доступном для детей месте.

"Состояние всех троих детей удовлетворительно хорошее. Сегодня они сдают контрольные анализы, по результатам которых будет решаться вопрос о выписке", — сказал собеседник агентства.

По данным следственного управления СКР по Татарстану, 30 ноября в школе Авиастроительного района Казани ученица третьего класса нашла в актовом зале пакет с гранулами ядохимиката от грызунов. Девочка попробовала содержимое пакета, после чего предложила его двум одноклассникам. Педагог заметила, что дети что-то едят, и вызвала медработников школы, которые промыли им желудки, школьники были госпитализированы. Ведется доследственная проверка.