В МЧС назвали возможную причину пожара в жилом доме на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 дек — РИА Новости. Неосторожное обращение с огнем является наиболее вероятной причиной пожара в двухэтажном доме в Новом Уренгое (ЯНАО), где погиб человек и еще девять жильцов пострадали, сообщает в понедельник региональное управление МЧС.

Ведомство утром в воскресенье сообщило о ночном пожаре в двухэтажном деревянном доме в Новом Уренгое, в результате которого погиб один человек. Власти города в свою очередь уточняли, что пострадали еще 9 жильцов, в том числе ребенок.

"На данный момент в больнице остаются три человека, еще четверым помощь оказана амбулаторно. Неосторожное обращение с огнем — наиболее вероятная причина пожара из нескольких отрабатываемых версий. Виновный и ущерб пожара устанавливаются", — говорится в сообщении.

Специалисты МЧС предполагают, что изначально пожар мог начаться в квартире №13, где проживал погибший, после чего пламя распространилось по всему зданию.

Ранее в муниципалитете сообщали, что пунктом временного размещения погорельцев стало городское общежитие. В администрации Нового Уренгоя подчеркивали, что дом полностью выгорел и не подлежит восстановлению. Местные власти решают вопрос, связанный с обеспечением жильем людей, пострадавших от пожара.