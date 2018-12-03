Следователи проверят инцидент с повышением температуры в самолете S7

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Проверка начата после инцидента с повышением температуры на борту самолета, летевшего рейсом Новосибирск — Екатеринбург, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.

"Следователи проведут проверку инцидента, связанного с повышением температуры в салоне самолета, выполнявшего рейс Новосибирск — Екатеринбург в минувшее воскресенье", — говорится в сообщении.

Ранее журналист портала E1 сообщил, что пассажиров долго держали в автобусе с открытыми дверями на взлетном поле при температуре воздуха около минус 25 градусов. В самом самолете, по данным издания, стало трудно дышать из-за горячего воздуха, поступающего из вентиляции. Некоторых пассажиров пришлось приводить в себя нашатырем, водой и влажными полотенцами, при этом ни пилот, ни бортпроводники не смогли объяснить причины ЧП, добавили СМИ. Представитель S7 сообщил РИА Новости, что специалисты авиакомпании проверяют самолет Embraer, летевший рейсом Новосибирск — Екатеринбург.