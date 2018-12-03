Борт компании Aeroservis после взлета вернулся в аэропорт Читы

Вывеска на здании терминала Международного аэропорта в Чите. Архивное фото

Вывеска на здании терминала Международного аэропорта в Чите. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 3 дек — РИА Новости. Борт авиакомпании Aeroservis, вылетевший в понедельник утром из Читы в один из районов Забайкалья, вернулся в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в компании.

"Самолет вернулся", — сказала собеседница агентства.

По данным источника в экстренных службах региона, самолет уже совершил посадку.

"Борт благополучно сел, экстренные службы не привлекались. Там все в порядке", — сказал собеседник агентства.

В правительстве региона РИА Новости сообщили, что борт следовал из Читы в Газимурский Завод.

"По сообщениям представителя авиакомпании "Аэросервис" во время полета была выявлена техническая неисправность воздушного судна, в результате чего экипаж авиарейса принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находилось 13 человек, вместе членами экипажа. Полет выполнялся воздушным судном L-410", — пояснили в пресс-службе.

В Восточно-Сибирском СУСК на транспорте сообщили, что "по предварительным данным, приборы показали, что упал уровень масла".

"Борт благополучно приземлился, все нормально, сейчас его осматривают. Пока мы проверку не проводим", — сказала собеседница агентства.