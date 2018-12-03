В Хабаровском крае при пожаре погибла женщина с двумя детьми

ХАБАРОВСК, 3 дек — РИА Новости. Женщина и двое детей 9 и 11 лет погибли в ночь на понедельник при пожаре в частном доме в селе Большая Картель Комсомольского района Хабаровского края, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщается, что в ночь на понедельник в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном доме из бруса на улице Шевченко в Большой Картели. Село находится на расстоянии 15 километров от ближайших профессиональных подразделений пожарной охраны. К месту происшествия были направлены подразделения военизированной пожарной части и краевого отряда противопожарной службы.

"На момент прибытия первых расчетов, деревянный дом и пристройка к нему были полностью охвачены пламенем… В момент происшествия в доме находились мать и двое детей 2007 и 2009 годов рождения. Отец в это время был на дежурстве. Поздно обнаруженный и быстро развивающийся пожар не дал возможности спастись членам семьи, находящимся дома. Семья была благополучная", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был потушен через 3,5 часа. Его площадь составила 56 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил эксплуатации электроприборов. На ночь в пристройке к дому, где хранилась картошка, включали электрообогреватель.

Сообщается также, что на месте происшествия работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России и следователи, они выясняют причины пожара. Также для оказания психологической помощи родственникам направлен психолог МЧС России.