На трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре ограничили движение автобусов

ХАБАРОВСК, 3 дек — РИА Новости. Движение автобусов по трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре ограничено в понедельник утром из-за снега и гололеда, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.

По информации Дальневосточного УГМС, в понедельник регион оказался под властью циклона, который принесет снег и усиление ветра до 16 метров в секунду, а на побережье Охотского моря до 20 метров в секунду.

"С 10.00 (07.00 мск) понедельника в связи с выпадением снега и образованием гололеда в превентивных целях введено ограничение для движения маршрутных автобусов по автодороге "Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре", участок дороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре". Ограничение действует до особого распоряжения", — говорится в сообщении.

Как отметили в ГУМЧС, в Хабаровском крае из-за ухудшения погодных условий возможно возникновение аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, обрывы на ЛЭП, нарушения в работе на линиях связи. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС готовы к реагированию на возможные происшествия.