В Тольятти ищут мужчину, совершившего два нападения

САМАРА, 2 дек — РИА Новости. Полицейские в Тольятти ищут неизвестного мужчину, который напал с ножом на женщин 30 ноября и 1 декабря, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель ГУМВД по Самарской области.

По информации телеканала "Губерния", вечером 30 ноября злоумышленник на аллее Рябинового бульвара ударил ножом 20-летнюю девушку, а вечером следующего дня неизвестный мужчина с похожими приметами на бульваре Космонавтов ранил ножом 46-летнюю женщину. Обе потерпевшие, по данным телеканала, находятся в больнице.

"Сотрудники УМВД России по городу Тольятти за причинение телесных повреждений на территории Автозаводского района 30 ноября и 1 декабря ведут розыск неизвестного преступника", — сказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемый — мужчина худощавого телосложения, на вид ему 30 лет, рост 160-170 сантиметров, был одет в куртку коричневого цвета и синие джинсы.