В Тольятти ищут мужчину, совершившего два нападения

САМАРА, 2 дек — РИА Новости. Полицейские в Тольятти ищут неизвестного мужчину, который напал с ножом на женщин 30 ноября и 1 декабря, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель ГУМВД по Самарской области.
"Сотрудники УМВД России по городу Тольятти за причинение телесных повреждений на территории Автозаводского района 30 ноября и 1 декабря ведут розыск неизвестного преступника", — сказал собеседник агентства.
По его словам, подозреваемый — мужчина худощавого телосложения, на вид ему 30 лет, рост 160-170 сантиметров, был одет в куртку коричневого цвета и синие джинсы.