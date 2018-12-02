В Тульской области произошло ДТП с тремя фурами

БРЯНСК, 2 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции восстанавливают движение, перекрытое из-за ДТП на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, где фура, вылетевшая на встречную полосу, столкнулась еще с двумя фурами, в результате чего погиб один человек погиб, сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Андрей Ярцев.
"То есть получается, движение на юг все перекрыто. Сейчас сотрудники ГИБДД занимаются восстановлением нормального функционирования федеральной трассы, принимают меры для отвода транспортного средства на дорогу-дублер. Водитель фуры, выехавшей навстречу, был доставлен в больницу. Сейчас пришла информация, что якобы он скончался", — сказал собеседник агентства.