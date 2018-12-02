В Тульской области произошло ДТП с тремя фурами

БРЯНСК, 2 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции восстанавливают движение, перекрытое из-за ДТП на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, где фура, вылетевшая на встречную полосу, столкнулась еще с двумя фурами, в результате чего погиб один человек погиб, сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Андрей Ярцев.

По его данным, ДТП произошло в воскресенье около 16.25 мск на 247-м километре трассы М-4 "Дон" в Богородицком районе Тульской области. Фура, ехавшая в северном направлении по платному участку трассы, пробила разделительное ограждение, вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с другой фурой. В нее, по данным полиции, врезалась еще одна фура, ехавшая в южном направлении.

"То есть получается, движение на юг все перекрыто. Сейчас сотрудники ГИБДД занимаются восстановлением нормального функционирования федеральной трассы, принимают меры для отвода транспортного средства на дорогу-дублер. Водитель фуры, выехавшей навстречу, был доставлен в больницу. Сейчас пришла информация, что якобы он скончался", — сказал собеседник агентства.