В Мытищах три человека погибли при пожаре в кафе

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Мужчина, женщина и ребенок погибли во время пожара в кафе в Мытищинском районе Подмосковья, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУСК РФ по Московской области.

По данным следствия, утром 2 декабря в здании кафе, расположенного вблизи деревни Новосельцево Мытищинского района, произошло возгорание. Во время ликвидации пожара обнаружены тела трех человек: мужчины, женщины и ребенка. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — говорится в сообщении.