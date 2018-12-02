S7 проверит исправность самолета, на котором летела группа "Чайф"

Жара на борту самолета, в котором летела группа Чайф

Жара на борту самолета, в котором летела группа Чайф

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Специалисты авиакомпании S7 проверяют самолет Embraer, летевший рейсом Новосибирск – Екатеринбург, на котором произошел сбой в системе кондиционирования, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

Ранее журналист портала E1 сообщил, что пассажиров долго держали в автобусе с открытыми дверями на взлетном поле при температуре воздуха около минус 25 градусов. В самом самолете, по данным издания, стало трудно дышать из-за горячего воздуха, поступающего из вентиляции. Некоторых пассажиров пришлось приводить в себя нашатырем, водой и влажными полотенцами, при этом ни пилот, ни бортпроводники не смогли объяснить причины ЧП, добавили СМИ.

"После рейса самолет сразу передали техническим специалистам, они работают с воздушным судном", — сказали в авиакомпании.

"Мы сожалеем, что пассажирам пришлось столкнуться с неудобствами на этом рейсе", — добавили в S7.

Этим рейсом летели участники рок-группы "Чайф". Пресс-атташе музыкантов Марина Залогина заявила ранее агентству, что группа не имеет претензий к S7.