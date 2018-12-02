S7 проверит исправность самолета, на котором летела группа "Чайф"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Специалисты авиакомпании S7 проверяют самолет Embraer, летевший рейсом Новосибирск – Екатеринбург, на котором произошел сбой в системе кондиционирования, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
"После рейса самолет сразу передали техническим специалистам, они работают с воздушным судном", — сказали в авиакомпании.
"Мы сожалеем, что пассажирам пришлось столкнуться с неудобствами на этом рейсе", — добавили в S7.
Этим рейсом летели участники рок-группы "Чайф". Пресс-атташе музыкантов Марина Залогина заявила ранее агентству, что группа не имеет претензий к S7.