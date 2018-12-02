В Сочи нашли мертвым бывшего депутата

КРАСНОДАР, 2 дек — РИА Новости. Бывший депутат городского собрания Сочи Александр Широбоков найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"В Сочи на улице Красноармейской обнаружен 58-летний мужчина с ножевыми ранениями. От полученных повреждений потерпевший скончался. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело", — сообщили в управлении СК по Краснодарскому краю. Правоохранители проводят следственные действия.

"Погибшим является бывший депутат горсобрания Сочи Александр Широбоков", — рассказал РИА Новости источник.