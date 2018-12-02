В Сургуте более тысячи человек эвакуировали из гипермаркета "Лента"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 дек — РИА Новости. Около 1,3 тысячи человек эвакуированы из гипермаркета "Лента" в Сургуте (ХМАО) из-за загоревшегося кабеля, сообщает региональное управление МЧС.
"К месту вызова прибыли четыре единицы техники, 15 человек личного состава от МЧС России. Эвакуировано около 1300 человек. В ходе проведения разведки было установлено, что произошло загорание кабеля в подсобном помещении", — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты в настоящее время устанавливают причины произошедшего.