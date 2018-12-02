Полиция ищет напавшего с ножом на женщину в центре Москвы

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Найденная на станции московского метро "Лубянка" женщина с ножевыми ранениями получила их за пределами столичной подземки, ее госпитализировали, полиция ищет подозреваемого, сообщил РИА Новости в воскресенье дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее СМИ сообщали, что неизвестный напал с ножом на женщину на станции московского метро "Лубянка".

"Во время обхода на станции "Лубянка" сотрудник УВД на московском метрополитене обратил внимание на женщину, сидящую на лавочке на платформе. Он подошел к пассажирке, которая рассказала, что неизвестный нанес ей ножевые ранения за пределами московского метро", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что полицейский незамедлительно вызвал "скорую" и сообщил родственникам потерпевшей о случившемся.

Собеседник агентства рассказал, что прибывшие медики поставили потерпевшей предварительный диагноз: множественные проникающие колото-резаные ранения. Женщину госпитализировали в Боткинскую больницу. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и причины произошедшего и устанавливают личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вредя здоровью.