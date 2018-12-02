На Ямале в ходе конфликта со стрельбой погиб один человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 дек — РИА Новости. Один человек скончался, двое пострадали в ходе конфликта со стрельбой в городе Надым (ЯНАО), по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает в воскресенье региональное следственное управление СК РФ.

Инцидент, по информации ведомства, произошел днем в субботу. Находясь рядом с жилым домом, двое местных жителей устроили стрельбу во время конфликта с тремя мужчинами.

"В результате один из пострадавших скончался на месте, а двое других были доставлены в медицинское учреждение, им оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении.

По данным фактам следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ, связанным с убийством и покушением на убийство двух лиц. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства преступления, допрашиваются свидетели, кроме того, назначен комплекс судебных экспертиз.

"Один из подозреваемых задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в следственном управлении.

Местные СМИ предположили, что потасовка со стрельбой могла произойти из-за "передела бизнеса".