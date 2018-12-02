В Керчи при хлопке газа в жилом доме пострадал один человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Хлопок газа произошел в жилом девятиэтажном доме в Керчи, в результате происшествия пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по республике Крым.

"В г. Керчь по ул. Генерала Петрова, д.14, произошел хлопок газовоздушной смеси на 9 этаже в многоквартирном жилом здании. По предварительным данным, пострадал один человек", — сообщили в пресс-службе.

ЧП произошло в воскресенье в 9.20 мск. На место выехали экстренные службы города. В ликвидации последствий хлопка газа участвуют 18 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России — 6 человек и 2 единицы техники.

В результате хлопка возгорания не произошло, в квартире выбиты оконные рамы. Разрушений нет, сообщили в МЧС. Пострадавший госпитализирован с ожогами в керченскую горбольницу №1 имени Пирогова. В больнице РИА Новости сообщили, что пострадавший в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации.