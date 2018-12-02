Следователи выяснили, зачем женщина пыталась украсть младенца в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 2 дек — РИА Новости. Задержанная накануне за нападение на пациентку перинатального центра женщина на самом деле пыталась украсть ребенка, чтобы выдать за своего перед родственниками, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю.

В субботу краевой главк МВД сообщил о задержании женщины, которая подозревается в нападении на одну из пациенток красноярского перинатального центра. Она проникла в лечебное учреждение, ходила по коридорам, после чего неожиданно напала на одну из пациенток. Ряд СМИ сообщал о попытке похитить младенца, однако в полиции эту версию не подтверждали.

"В Красноярске была задержана 29-летняя жительница поселка Дубинино Шарыповского района, находившаяся в розыске по подозрению в нападении на пациентку детской краевой больницы и покушении на похищение новорожденного ребенка. После ее задержания и проведения с ее участием проверочных мероприятий в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего)", — говорится в сообщении.

По предварительной версии следователей, в феврале этого года подозреваемая сообщила родственникам, что беременна и поддерживала эту легенду до октября. После она уехала в Красноярск, проживала у знакомых и также рассказывала, что ждет ребенка. Кроме того, в социальных сетях она разместила бирку роддома с данными. При этом всем рассказывала, что ребенок в больнице. Когда мать приехала в Красноярск и захотела повидать внука, женщина пришла в медучреждение с целью похитить ребенка и выдать за своего.

"Она совершила нападение на женщину с ребенком, но не довела задуманное до конца, так как испугалась поднявшегося шума, и скрылась с места преступления", — сообщили в СК.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается.