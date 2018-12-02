На Ямале сообщили о десяти пострадавших при пожаре в жилом доме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 дек — РИА Новости. По меньшей мере десять человек пострадали при пожаре в жилом доме в Новом Уренгое (ЯНАО), сообщается в воскресенье на сайте местной администрации.

Окружное управление МЧС ранее сообщило о ночном пожаре в двухэтажном деревянном доме. В пресс-службе ведомства также рассказали РИА Новости, что в результате происшествия один человек погиб, пятеро были госпитализированы. Открытое горение в здании ликвидировано.

Власти города в свою очередь уточняют, что из сгоревшего дома на 24 квартиры были эвакуированы 13 человек, десять из них пострадали, в том числе ребенок.

"Два человека госпитализированы, семь находятся на амбулаторном лечении. Один человек погиб. Законно проживающих в сгоревшем доме — 42 человека", — говорится в сообщении.

В муниципалитете также отметили, что пунктом временного размещения погорельцев стало городское общежитие. Для жильцов организовали горячее питание, создан оперативный штаб. В администрации Нового Уренгоя добавили, что дом полностью выгорел и не подлежит восстановлению.