Под Волгоградом машина с подростками перевернулась на трассе

ВОЛГОГРАД, 2 дек — РИА Новости. Трем подросткам потребовалась медицинская помощь после ДТП на трассе под Волгоградом, сообщает в воскресенье ГУМВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, днём в субботу на трассе Астрахань — Волгоград в Ленинском районе Волгоградской области 18-летний водитель ВАЗ-2120 не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.

"В результате ДТП пассажиры автомашины – трое школьников в возрасте 15, 16, и 17 лет — с травмами различной степени тяжести госпитализированы", — говорится в сообщении полиции.