Умер один из жильцов сгоревшего на Ямале дома

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 дек — РИА Новости. Один из жильцов двухэтажного дома в Новом Уренгое (ЯНАО), горевшего в ночь на воскресенье, скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ведомство ранее сообщило о пожаре в двухэтажном деревянном доме, из которого удалось спасти 10 человек. По данным МЧС, пятеро были госпитализированы в городскую больницу. От огня, высокой температуры и воды дом поврежден по всей площади.

"В ходе боевой разведки в горящем здании обнаружен человек и передан в карету скорой помощи, который впоследствии скончался… На данный момент открытое горение ликвидировано", — сказали в пресс-службе.

Отмечалось, что власти города предоставили автобус для обогрева жильцов дома, в пункте временного размещения находятся 13 человек, остальные отправились к родственникам и знакомым. В связи с пожаром местная администрация планирует в воскресенье провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.