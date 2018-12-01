В Нижневартовске ликвидировали открытое горение на мебельном складе

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пожар на мебельном складе в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) потушен, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 01.27 по местному времени (23.27 мск) — ликвидация открытого горения. Теперь осталась техническая работа — проливка конструкций, чтобы нигде повторно не воспламенилось", — рассказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что предварительно назвать причины пожара невозможно. "Дознаватель на месте, осмотр объекта только начался", — отметил он.

Информация о том, что в Нижневартовске горит мебельный склад поступила от охранников в 21.55 по местному времени (19.55 мск). Здание было закрыто, внутри из людей никого не находилось. Через 8 минут на место пожара прибыли первые подразделения. К тому моменту площадь горения составляла около 1000 квадратных метров.

В 00.02 по местному времени (22.02 мск) возгорание было локализовано по всей площади горения, при этом сообщалось об обрушении кровли на площади 800 квадратных метров. С пожаром боролись 58 человек и 18 единиц техники. Погибших и пострадавших нет как среди гражданского населения, так и среди личного состава.