В Нижневартовске локализовали пожар на складе

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Спасателям удалось локализовать пожар на мебельном складе в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 00.02 по местному времени (22.02 мск) есть локализация. Площадь — 1 тысяча квадратных метров", — рассказал собеседник агентства.

Информация о том, что в Нижневартовске горит мебельный склад, поступила от охранников в 21.55 по местному времени (19.55 мск). Здание было закрыто, людей внутри не было. Через 8 минут на место пожара прибыли первые подразделения. На этот момент площадь горения составляла около 1 тысячи квадратных метров с частичным обрушением кровли.