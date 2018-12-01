На трассе Ростов - Таганрог ограничили движение из-за ледяного дождя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек — РИА Новости. Движение на федеральной трассе А-280 Ростов — Таганрог в Ростовской области ограничено для пассажирского транспорта из-за ледяного дождя, сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

"В связи со сложными погодными условиями (ледяной дождь) с 18.30 на всем протяжении федеральной автодороги А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной закрыто движение для пассажирских автобусов", — говорится в информации.

Дорожники принимают необходимые меры по обеспечению безопасного проезда. Для проведения противогололедной обработки задействовано 12 единиц техники.

При этом по данным областного МЧС, с вечера субботы автодорога Ростов — Ставрополь, участок которой ранее был закрыт из-за метели, открыта для всех видов транспортных средств.