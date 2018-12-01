В Нижневартовске загорелся мебельный склад

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Крупный пожар на мебельном складе произошел в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), частично обрушилась кровля, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 21.55 по местному времени (19.55 мск) поступило сообщение о загорании склада, предварительно, с мебелью. О пожаре сообщили охранники объекта, здание было закрыто, внутри из людей никого не находилось", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, через 8 минут на место пожара прибыли первые подразделения. "На момент их прибытия площадь горения составляла около 1000 квадратных метров с частичным обрушением кровли", — рассказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что сейчас пожар тушат 53 человека и 16 единиц техники, борьба с огнем находится в активной фазе.

"Пожарные работают по повышенному номеру сложности", — сообщил собеседник агентства.