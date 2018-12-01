В Нижневартовске загорелся мебельный склад

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Крупный пожар на мебельном складе произошел в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), частично обрушилась кровля, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе регионального главка МЧС.
По его словам, через 8 минут на место пожара прибыли первые подразделения. "На момент их прибытия площадь горения составляла около 1000 квадратных метров с частичным обрушением кровли", — рассказали в пресс-службе.
В МЧС отметили, что сейчас пожар тушат 53 человека и 16 единиц техники, борьба с огнем находится в активной фазе.
"Пожарные работают по повышенному номеру сложности", — сообщил собеседник агентства.