В Брянской области три человека пострадали после хлопка бытового газа

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Хлопок бытового газа произошел в частном доме в Трубчевске Брянской области, 33-летняя женщина и двое детей получили ожоги, сообщается на сайте управления МВД по региону.
По предварительной версии, после установки нового кухонного гарнитура плита не была подключена к газовой трубе, и при попытке ее разжечь произошел хлопок газовоздушной смеси.
Добавляется, что по факту ЧП полиция проводит доследственную проверку, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "нарушение требований пожарной безопасности".