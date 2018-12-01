В Брянской области три человека пострадали после хлопка бытового газа

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Хлопок бытового газа произошел в частном доме в Трубчевске Брянской области, 33-летняя женщина и двое детей получили ожоги, сообщается на сайте управления МВД по региону.

"В одном из частных домов города Трубчевск Брянской области произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадали 33-летняя женщина и двое ее детей, 2012 и 2017 года рождения. Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в Трубчевскую районную больницу", — говорится в сообщении.

По предварительной версии, после установки нового кухонного гарнитура плита не была подключена к газовой трубе, и при попытке ее разжечь произошел хлопок газовоздушной смеси.

Добавляется, что по факту ЧП полиция проводит доследственную проверку, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "нарушение требований пожарной безопасности".