На Кубани и в Ростовской области открыли прерванное из-за непогоды движение

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Прерванное из-за непогоды движение на Кубани и в Ростовской области полностью открыто, ожидается улучшение погодных условий, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД РФ.

"В Краснодарском крае в 16.10 движение открыто в полном объеме. Ожидается улучшение погодных условий. В 17.20 движение открыто в полном объеме в Ростовской области, также ожидается улучшение погодных условий" — пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий и образованием снежных наносов участки нескольких дорог на Кубани были полностью перекрыты до устранения последствий непогоды. Кроме того, Госавтоинспекция Ростовской области временно перекрывала участок трассы Ростов – Ставрополь из-за метели в регионе.

Во вторник МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в связи с похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. Спасательные службы переведены в режим повышенной готовности. Вечером среды сообщалось о приостановке из-за усиления ветра работы Керченской паромной переправы. В четверг в связи с ураганным северо-восточным ветром в Новороссийске был введен режим ЧС.