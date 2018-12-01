На Кубани и в Ростовской области открыли прерванное из-за непогоды движение

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Прерванное из-за непогоды движение на Кубани и в Ростовской области полностью открыто, ожидается улучшение погодных условий, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД РФ.
Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий и образованием снежных наносов участки нескольких дорог на Кубани были полностью перекрыты до устранения последствий непогоды. Кроме того, Госавтоинспекция Ростовской области временно перекрывала участок трассы Ростов – Ставрополь из-за метели в регионе.
Во вторник МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в связи с похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. Спасательные службы переведены в режим повышенной готовности. Вечером среды сообщалось о приостановке из-за усиления ветра работы Керченской паромной переправы. В четверг в связи с ураганным северо-восточным ветром в Новороссийске был введен режим ЧС.