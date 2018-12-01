В Самарской области два человека погибли в ДТП

САМАРА, 1 дек — РИА Новости. Два человека погибли, еще пятеро, в том числе четверо детей, пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе в Самарской области, сообщила РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла 1 декабря примерно в 16.45 (15.45 мск) на 18-м километре трассы Тольятти-Ташла. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Niva, который от удара столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Mazda.

"По предварительным данным, в результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Chevrolet, два несовершеннолетних пассажира были госпитализированы. Кроме того, пострадали водитель и два несовершеннолетних пассажира автомобиля Ford, водитель автомобиля Mazda не пострадал", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что по факту ДТП полиция проводит проверку.