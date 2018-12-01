В Пензе загорелось административное здание

САРАТОВ, 1 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двухэтажное административное здание горит в центре Пензы на площади 500 квадратных метров, возгорание произошло в неэксплуатируемой части здания, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Анна Шупилова.

Сообщение о пожаре в административном здании по адресу: улица Сборная, 2, поступило на пульт "01" в 15.44 мск.

"Здание кирпичное, двухэтажное, крыто шифером. Загорание произошло в неэксплуатируемой части здания. Горит кровля на площади 500 квадратных метров. Подразделения в настоящее время работают по повышенному номеру вызова, потому что здание старой постройки, деревянные перекрытия, есть угроза распространения (огня) на большую площадь", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что информации о погибших и пострадавших не поступало.

На месте от МЧС работают 12 единиц техники и 36 человек личного состава, а также привлечены другие экстренные службы.