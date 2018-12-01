В Ингушетии женщина ранила полицейского при задержании

НАЛЬЧИК, 1 дек – РИА Новости. Жительница Ингушетии порезала руку полицейскому, когда ее доставляли в отдел полиции, сообщает региональное МВД.
"Оперуполномоченные предложили женщине проследовать в отдел полиции, в ответ она нецензурно выразилась в отношении полицейских, извлекла перочинный нож и, размахивая им, порезала руку одному из сотрудников полиции", — говорится в сообщении.
Отмечается, что при доставлении в отдел полиции у женщины в присутствии понятых нашли большое количество медицинских препаратов, которые продаются по рецепту врача.
"Материал проверки, собранный в отношении женщины, направлен в следственные органы для принятия соответствующего решения", — уточняет МВД.