Опубликованы кадры с места схода с рельсов поезда в Омской области

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пользователи выложили на Youtube ролик, в котором видны последствия схода вагонов на Транссибирской магистрали.

Грузовой поезд сошел с рельсов у станции Мангут на границе Омской и Тюменской областей вечером 30 ноября. Часть вагонов опрокинулась. Пострадавших и угрозы экологической катастрофы нет.

© Фото : предоставлено очевидцем На месте схода вагонов в Называевском районе Омской области. 1 декабря 2018 © Фото : предоставлено очевидцем На месте схода вагонов в Называевском районе Омской области. 1 декабря 2018

Отмечалось, что в составе было несколько платформ с военной техникой. После завершения ремонтных работ их доставят к месту назначения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

© Фото : предоставлено очевидцем На месте схода вагонов в Называевском районе Омской области. 1 декабря 2018 © Фото : предоставлено очевидцем На месте схода вагонов в Называевском районе Омской области. 1 декабря 2018

Западно-Сибирская железная дорога предупреждала о возможной задержке в движении поездов на станции Омск-пассажирский, которая может составить от одного до четырех часов.