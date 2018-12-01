Опубликованы кадры с места схода с рельсов поезда в Омской области

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пользователи выложили на Youtube ролик, в котором видны последствия схода вагонов на Транссибирской магистрали.
Грузовой поезд сошел с рельсов у станции Мангут на границе Омской и Тюменской областей вечером 30 ноября. Часть вагонов опрокинулась. Пострадавших и угрозы экологической катастрофы нет.
Отмечалось, что в составе было несколько платформ с военной техникой. После завершения ремонтных работ их доставят к месту назначения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Западно-Сибирская железная дорога предупреждала о возможной задержке в движении поездов на станции Омск-пассажирский, которая может составить от одного до четырех часов.