Участница группы IC3PEAK сообщила о задержании в Новосибирске

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Участница российской музыкальной группы IC3PEAK заявила о задержании музыкантов в Новосибирске, в полиции пока не располагают информацией.
В ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что у них нет такой информации. Управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу также не обладает информацией. "Пока я данной информацией не располагаю", — заявила РИА Новости представитель управления на транспорте Анна Щербакова.
За последние несколько недель ряд концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и "Френдзона", в российских регионах были отменены. Российские рэперы Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) дали в понедельник концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски.