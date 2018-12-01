Участница группы IC3PEAK сообщила о задержании в Новосибирске

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Участница российской музыкальной группы IC3PEAK заявила о задержании музыкантов в Новосибирске, в полиции пока не располагают информацией.

"Мы задержаны в Новосибирске при выходе из вагона поезда. Основания для задержания не установлены. На Колю насильно надели наручники и потащили в отделение. Находимся в линейном отделе, станция Новосибирск-Главный", — написала участница группы на своей странице в соцсети Instagram

В ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что у них нет такой информации. Управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу также не обладает информацией. "Пока я данной информацией не располагаю", — заявила РИА Новости представитель управления на транспорте Анна Щербакова.

Ранее УМВД Екатеринбурга информировало, что полиция города провела профилактическую беседу с менеджером группы IC3PEAK о мерах безопасности во время концерта коллектива. В среду стало известно, что концерт IC3PEAK, который должен был состояться в Новосибирске в лофт-парке "Подземка" 1 декабря, также отменен.

За последние несколько недель ряд концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и "Френдзона", в российских регионах были отменены. Российские рэперы Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) дали в понедельник концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски.