На Урале владельца интернет-ресурсов арестовали по делу о мошенничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Суд в Екатеринбурге в субботу арестовал до 25 января владельца ряда интернет-ресурсов Александра Устинова, которому вменяют мошенничество, сообщает Свердловский облсуд.

"Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей автору Telegram-каналов "Устинов троллит" и "ДИП губернатора" Александру Устинову. Он подозревается по части 4 статьи 159 УК РФ. Арест по 25 января 2019 года включительно", — говорится в сообщении.

В четверг ряд местных СМИ, среди которых были Znak.com и Ura.ru, сообщил о задержании уральского политтехнолога Устинова в отеле Hyatt в Екатеринбурге при передаче денег. По информации СМИ, автора Telegram-канала задержали с поличным сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД.

Позже Артемовский машиностроительный завод "Вентпром" выступил с заявлением о задержании Устинова, который якобы подозревается в вымогательстве денег у руководства предприятия, местных властей, высокопоставленных политиков и бизнесменов за непубликацию порочащей информации.

"Двадцать девятого ноября сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУМВД по Свердловской области задержан фактический совладелец ряда различных интернет-ресурсов Александр Устинов. На протяжении длительного периода группой лиц, в которую входил господин Устинов, распространялись не соответствующие действительности сведения клеветнического характера в отношении руководства АО "АМЗ Вентпром"…", — говорится в заявлении завода.

По предварительной информации, международная группа, в которую, помимо Устинова, входили граждане Украины, была создана для организации мошеннических схем и вымогательства путем распространения в интернете недостоверных сведений о конкретных лицах и организациях, отмечает предприятие.

"Для публикации фактически вымышленных материалов представители организованной "группы Устинова" использовали подконтрольные им интернет-ресурсы, не являющиеся официальными СМИ. Господин Устинов задержан после передачи денежной суммы в обмен на прекращение не соответствующих закону действий в отношении руководства предприятия. Есть все основания полагать, что задержанный заведомо осознавал лживость распространяемых сведений, их порочащий характер, способность поставить под угрозу работу "Вентпрома", отношения с заказчиками и благополучие сотрудников, занятых на производстве", — уточняется в заявлении.

Задержания проходили в рамках уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" по заявлению руководства АО "АМЗ "Вентпром", подчеркивает завод.

ГУМВД по Свердловской области пока воздерживается от комментариев.