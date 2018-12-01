На Урале владельца интернет-ресурсов арестовали по делу о мошенничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Суд в Екатеринбурге в субботу арестовал до 25 января владельца ряда интернет-ресурсов Александра Устинова, которому вменяют мошенничество, сообщает Свердловский облсуд.
В четверг ряд местных СМИ, среди которых были Znak.com и Ura.ru, сообщил о задержании уральского политтехнолога Устинова в отеле Hyatt в Екатеринбурге при передаче денег. По информации СМИ, автора Telegram-канала задержали с поличным сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД.
Позже Артемовский машиностроительный завод "Вентпром" выступил с заявлением о задержании Устинова, который якобы подозревается в вымогательстве денег у руководства предприятия, местных властей, высокопоставленных политиков и бизнесменов за непубликацию порочащей информации.
"Двадцать девятого ноября сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУМВД по Свердловской области задержан фактический совладелец ряда различных интернет-ресурсов Александр Устинов. На протяжении длительного периода группой лиц, в которую входил господин Устинов, распространялись не соответствующие действительности сведения клеветнического характера в отношении руководства АО "АМЗ Вентпром"…", — говорится в заявлении завода.
По предварительной информации, международная группа, в которую, помимо Устинова, входили граждане Украины, была создана для организации мошеннических схем и вымогательства путем распространения в интернете недостоверных сведений о конкретных лицах и организациях, отмечает предприятие.
Задержания проходили в рамках уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" по заявлению руководства АО "АМЗ "Вентпром", подчеркивает завод.
ГУМВД по Свердловской области пока воздерживается от комментариев.