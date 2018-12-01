На Магнитогорском комбинате рабочий погиб при обрушении конструкции

ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек — РИА Новости. Один человек погиб, один получил травмы при обрушении конструкции на ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" в субботу, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Челябинской области.

По данным ГУ МЧС России по области, по предварительным данным, на ММК произошло обрушение углепластикового короба размером 3х4 метра и длиной 25 метров на здание сероулавливающей установки номер 4. Есть пострадавшие, уточняет МЧС.

"При проведении строительно-монтажных работ в субботу на ММК произошло обрушение конструкции, в результате чего один рабочий погиб, один получил травмы", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время по данному факту следственными органами проводится проверка. На месте происшествия работает следователь, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. Группа в 2017 году увеличила производство стали на 2,5% — до 12,86 миллиона тонн. Основным бенефициаром ММК является председатель совета директоров Виктор Рашников.