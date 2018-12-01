В Казани начали проверку после отравления школьников крысиным ядом

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Следователи организовали доследственную проверку после того, как школьники в Казани отравились крысиным ядом, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике Татарстан.

По данным ведомства, 30 ноября в детскую больницу в Казани были госпитализированы 9-летние мальчик и девочка с признаками отравления.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Татарстан проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Следствие предварительно установило, что 30 ноября в одной из школ Авиастроительного района Казани ученица третьего класса нашла в актовом зале пакет с ядом от грызунов. Девочка попробовала содержимое пакета и предложила его двум одноклассникам. "В этот момент педагог заметила, что дети что-то едят, вызвала медработников школы, которые произвели им промывку желудка. В дальнейшем двое детей были госпитализированы", — отмечается в сообщении.