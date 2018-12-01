СК возбудил дело после схода вагонов на Транссибе

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после схода вагонов в Называевском районе Омской области, сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда на территории Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 30 ноября в 21.27 (мск) на перегоне на границе Омской и Тюменской областей произошел сход вагонов грузового поезда, часть вагонов опрокинулась. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.