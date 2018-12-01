На Кубани частично расчистили автодороги от снежных наносов

КРАСНОДАР, 1 дек — РИА Новости. Автодороги расчищены от снега на территории Павловского и Тихорецкого районов на Кубани, а также в Армавире, заторы отсутствуют, но все еще затруднено движение в Новокубанском и Гулькевичском районах, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий и образованием снежных наносов участки нескольких дорог на Кубани были полностью перекрыты до устранения последствий непогоды. По словам врио начальника регионального главка МЧС Ивана Лунева, имели место девять заторных участков, где находилось более 700 автомобилей.

По состоянию на 12.00 мск ведомство сообщает о расчистке части дорог.

"Павловский район… Армавир… Тихорецкий район… дорога расчищена, заторы отсутствуют… Новокубанский район… имеется затруднение движения 137-142 километрах ФАД Р-217 в сторону города Ставрополя. Организовано реверсивное движение, а также объездные пути через город Новокубанск…Гулькевичский район", — информирует ведомство.

© Фото : ГУ МЧС России по краснодарскому краю Ситуация на дорогах в Краснодарском крае. 1 декабря 2018 © Фото : ГУ МЧС России по краснодарскому краю Ситуация на дорогах в Краснодарском крае. 1 декабря 2018

Добавляется, что в связи с заторами в Новокубанском районе происходит скопление техники общим количеством около 300 единиц в направлении Армавира. "В районе 126 км (село Отрадо-Кубанское – поселок Ботаника) затора нет. С 19.00 мск 30.11.2018 постановлением главы администрации Гулькевичский район на территории района введён режим функционирования чрезвычайной ситуации", — также информирует ведомство.

Во вторник МЧС распространило экстренное предупреждение до 30 ноября об ухудшении погоды в связи с похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. Спасательные службы переведены в режим повышенной готовности. Вечером среды сообщалось о приостановке из-за усиления ветра работы Керченской паромной переправы. В четверг в связи с ураганным северо-восточным ветром в Новороссийске был введен режим ЧС.