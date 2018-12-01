МАХАЧАЛА, 1 дек — РИА Новости. Силовики задержали начальника Кизлярского городского отдела "Дагестанской энергосбытовой компании", сообщил РИА Новости источник в администрации города.

"Сегодня сотрудники правоохранительных органов провели задержание начальника Кизлярского городского отдела "Дагестанской энергосбытовой компании", — рассказал собеседник агентства, не уточнив причин задержания.

В свою очередь источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА Новости, что он был задержан за взятку в сумме 550 тысяч рублей.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД совместно с сотрудниками ФСБ по Дагестану при получении взятки в сумме 550 тысяч рублей задержан начальник Кизлярского городского отделения ПАО "ДЭСК" Тугайлаев Жаруллах Рамазанович за решение положительно вопроса по аннулированию акта о хищении электроэнергии объемом 648 тысяч киловатт на общую сумму более 2,5 миллионов рублей",- рассказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Генпрокуратурой РФ принять меры для прекращения хищения газа и нефти в Дагестане. Соответствующий доклад необходимо подготовить до 1 марта 2019 года.

Прокуроры после поручения президента начали проверять рынок газа и нефти, особое внимание уделят незаконным врезкам, безучетному потреблению энергоресурсов, бесхозным объектам инфраструктуры ТЭК.