СК начал проверку после ДТП в Красноярском крае, в котором пострадали дети

КРАСНОЯРСК, 1 дек — РИА Новости. Доследственная проверка проводится после столкновения микроавтобуса с детьми и КАМАЗа в Таймырском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в региональном главке СК.

Ранее краевой главк МВД сообщил, что в субботу утром на 20-м километре автодороги водитель микроавтобуса Volkswagen допустил столкновение со стоящим на полосе движения КАМАЗом. В микроавтобусе находилось 9 человек, 6 из которых дети в возрасте 13-14 лет. В результате ДТП водитель иномарки и пассажир погибли на месте происшествия. Сейчас все дети в Дудинской больнице, где им оказывается медпомощь. Один пострадавший взрослый в той же больнице в тяжелом состоянии. В полиции сообщили, что дети ехали на соревнования по борьбе в Норильск на транспорте частного перевозчика, так как ранее власти района отказали спортшколе в предоставлении транспорта из-за мороза.

"Проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято решение", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что травмы полученные детьми, не угрожают жизни. Один из погибших в ДТП взрослых был тренером детей.