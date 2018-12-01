В Приморье при пожаре в частном доме погибли три человека

ВЛАДИВОСТОК, 1 дек — РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном доме в селе Борисовка Приморского края, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"Первого декабря на пульт пожарной охраны Уссурийского городского округа поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Борисовка на улице Советская… Наблюдалось открытое горение внутри деревянного одноэтажного жилого дома на двух хозяев. Приступив к тушению, огнеборцы провели разведку внутри горящего дома. На месте пожара были обнаружены тела трёх человек без признаков жизни", — говорится в сообщении.

Пожар потушили, его площадь составила 50 "квадратов".